Studentii clujeni sunt chemati, din nou, in strada/Manifestatie programata in 16 martie in fata la Prefectura/Studentii vor sa transmita un mesaj pro-european

O noua manifetatie este anuntata in Cluj-Napoca pentru data de 16 martie, intre orele 18.00 si 20.00 in Piata Alexandru Ion Cuza din fata Prefecturii din Cluhj. Evenimentul este organziat de grupul "Studenti pentru democratie", cei care au mai organziat proteste si anul trecut, anti-Georgescu si pro Europa si democtatie."Europa este viitorul nostru! Haideti sa fim impreuna, sa aratam ca tinerii din Cluj sunt implicati, ca ne pasa si ca nu vom ramane tacuti in fata celor care ne vor dezbina! ... citește toată știrea