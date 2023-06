Organizatorii Untold si Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume rasplatesc si in acest an excelenta studentilor de 10 din Romania, oferindu-le experiente memorabile in cadrul campaniei "Student de 10". Campania, care sustine performanta in educatie, va premia studentii de la universitatile de stat care trec sesiunea de vara cu nota 10 cu acces gratuit la Untold sau Neversea."Aceasta campanie, "Student de 10", este o campanie care aduce multa bucurie in randul tinerilor cu ... citeste toata stirea