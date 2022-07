Studentii de la Universitatea Tehnica din Cluj au cucerit "titlul mondial" in SUA, la un important concurs de inginerie seismica

Echipa SDC-UTCN a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, a obtinut locul intai la cea de a XIX-a editie a concursului international de inginerie seismica "2022 Undergraduate Seismic Design Competition", care s-a desfasurat in Salt Lake City (Utah - SUA), in perioada 27 iunie 2022 - 1 iulie 2022."Seismic Design Competition" este un concurs de inginerie seismica, organizat anual in Statele Unite ale Americii, in cadrul conferintei nationale americane de inginerie seismica a "Earthquake ... citeste toata stirea