Echipa SDC-UTCN a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, a obtinut, din nou, locul intai la cea de a XX-a editie a concursului international de inginerie seismica "2022 Undergraduate Seismic Design Competition", care s-a desfasurat in perioada 11 - 14 aprilie 2023, in San Francisco, California, SUA. Studentii in inginerie civila si studentii in arhitectura si urbanism, uniti in pasiunea lor pentru stiinta si arta, ambitionati si motivati de complexitatea etapelor acestui proiect ce se intinde ... citeste toata stirea