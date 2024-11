Studentii UBB Cluj, indemnati sa voteze la alegerile parlamentare: "E treaba de viata si de moarte"

Miercuri seara, sute de tineri au protestat in fata Prefecturii Cluj sub sloganul "Manifest pentru democratie", exprimandu-si nemultumirea fata de situatia politica actuala din tara noastra.Pe langa iesirile in strada, pe o retea de socializare, mai multe persoane ii indeamna pe studentii de la UBB Cluj sa mearga acasa in acest weekend, pentru a putea vota la alegerile parlamentare, care vor avea loc pe 1 decembrie."Putem, va rog, sa ne concentram pe aceste 3 zile care au mai ramas? Putem sa ... citește toată știrea