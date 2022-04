Studentii vor putea invata online de la debutul anului universitar 2022-2023. Legea Educatiei va fi modificata

Predarea online in universitati va fi "legalizata" din toamna, de la debutul anului universitar 2022-2023, prevede un proiect de ordonanta de urgenta publicat in consultare de Ministerul Educatiei.Concret, Legea Educatiei va fi modificata prin acest proiect de OUG si va prevedea ca "uUnele activitati din cadrul formei de invatamant cu frecventa se pot desfasura prin intermediul resurselor electronice, informatice si de comunicatii specifice, prevazute in standardele de calitate elaborate si ... citeste toata stirea