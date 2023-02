Studiu: Cluj-Napoca e orasul din Europa cu cele mai multe decese premature cauzate de caldura

Cluj-Napoca e orasul din Europa cu cele mai multe decese premature cauzate de caldura, in contextul in care e betonat, pietruit iar arborii sunt rari, arata un articol Euronews publicat ieri.Cluj-Napoca din Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese premature din cauza caldurii, cu 32 de decese la 100.000 de oameni. Orasul are doar 7% acoperire cu copaci, arata articolul.Spre comparatie Lisabona are doar 3,6% acoperire cu copaci. La celalalt capat al spectrului, Oslo are cea mai ... citeste toata stirea