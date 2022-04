STUDIU Covid-19 creste riscul de cheaguri sangvine in primele 6 luni dupa infectare

Maladia COVID-19 creste riscul de dezvoltare a unor cheaguri sangvine grave in primele sase luni dupa infectare, potrivit unui studiu publicat joi in British Medical Journal (BMJ), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Acest studiu suedez a dezvaluit un risc sporit de tromboza venoasa profunda (un cheag sangvin format la nivelul picioarelor) in primele trei luni dupa infectia COVID-19, de embolie pulmonara (un cheag de sange format in plamani) in primele sase luni dupa infectare si de ... citeste toata stirea