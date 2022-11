Studiu: peste 28% dintre elevi au asistat la fapte de discriminare, iar 30% la acte de violenta

Peste 28% dintre elevii care au participat la un studiu al Consiliului National al Elevilor afirma ca au sesizat fapte de discriminare, in proportie de peste 60% personalul scolii fiind cel care a discriminat. In plus, peste 30% dintre elevi au recunoscut ca au asistat sau chiar au participat la comiterea de fapte cu violenta in scoala. In schimb, peste 42% dintre profesorii chestionati recunosc ca nu au sesizat o ilegalitate din scoala, desi ar fi trebuit.Consiliul National al Elevilor a ... citeste toata stirea