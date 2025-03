Studiu: Romania doboara praguri demografice cu o viteza alarmanta, Clujul este "punct de referinta intr-o schimbare demografica majora"

Romania doboara praguri demografice cu o viteza alarmanta: daca in 2011 numarul de nou-nascuti a scazut pentru prima data sub 200.000, in doar 13 ani, pana in 2024, acesta s-a redus la sub 150.000. In ultimii 30 de ani, Romania a cunoscut o schimbare semnificativa si in ceea ce priveste varsta la care femeile devin mame. Clujul e pe cea mai proasta pozitie din tara.O analiza publicata azi de portalul ClubulCopiilor.ro arata ca tot mai multe femei din Romania fie aleg sa nu devina mame, fie ... citește toată știrea