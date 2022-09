STUDIU - Romanii cu venituri mai mari au mai multa grija de bani decat cei cu venituri modeste

72,55% dintre romanii cu venituri de peste 10.000 de lei pe luna sunt atenti la bugetul de cheltuieli lunare, in comparatie cu putin peste 60% dintre cei care castiga sub 2.500 de lei/luna.Aproape trei sferturi (72,55%) dintre romanii cu venituri de peste 10.000 de lei pe luna sunt atenti la bugetul de cheltuieli lunare, in comparatie cu putin peste 60% dintre cei care castiga sub 2.500 de lei/luna, releva un sondaj realizat de CEC Bank, in colaborare cu comparatorul bancar FinZoom.ro. ... citeste toata stirea