SUA le cere familiilor diplomatilor americani sa paraseasca Kievul

Executivul SUA a ordonat familiilor diplomatilor americani aflati la Kiev sa paraseasca Ucraina "din cauza amenintarii continue cu o operatiune militara rusa", conform unui anunt facut duminica de Departamentul de Stat, relateaza G4Media, conform Agerpres.Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc, iar cetatenii americani care locuiesc in Ucraina "ar trebui sa ia in considerare acum" parasirea tarii cu zboruri comerciale sau alte mijloace de transport, se adauga in ... citeste toata stirea