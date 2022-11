SUA: puiul crescut in laborator, bun de mancat

Un produs din carne crescut in laborator a fost autorizat pentru prima data pentru consumul uman, relateaza bbc.com, potrivit g4media.ro.Agentia americana de siguranta, Food and Drug Administration (FDA), a aprobat puiul creat din celule, dupa ce a facut o "evaluare atenta". Acesta a fost realizat in rezervoare de otel de catre firma Upside Foods, folosind celule recoltate de la animale vii.Produsul va putea fi vandut consumatorilor dupa o inspectie a Departamentului american al ... citeste toata stirea