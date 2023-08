Statele Unite au limitat marti drastic participarea Ungariei la programul sau de scutire de vize Visa Waiver din cauza preocuparilor legate de securitate in ceea ce priveste noile pasapoarte emise intre 2011 si 2020, transmite Politico. E vorba despre vizele emise cetatenilor din Romania, Slovacia si Ucraina, care au inceput sa primeasca cetatenie a statului ungar.In cadrul programului american de scutire de vize, cetatenii din tarile participante pot calatori in SUA in scop turistic sau de ... citeste toata stirea