SUA si statele europene, pregatite sa compenseze partial o eventuala lipsa a gazului rus, daca Moscova decide sa inchida robinetul

Statele Unite si europenii au luat masuri pentru a proteja aprovizionarea Europei cu gaz natural daca Rusia va decide vreodata, in cazul unui conflict deschis, sa inchida robinetul, a declarat marti un inalt oficial de la Casa Alba, relateaza g4media.roEl a avertizat, de asemenea, Moscova impotriva oricarei "instrumentalizari" a vanzarilor sale de hidrocarburi: Rusia "are nevoie de venituri din gaze si petrol cel putin atat cat are nevoie Europa de aprovizionarea cu energie".Statele Unite ... citeste toata stirea