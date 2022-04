Sub o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi la Cluj

Numarul cazurilor noi de infectie cu coronavirus a scazut sub o suta de cazuri in ultimele 24 de ore in Cluj pentru prima data in multe saptamani intr-o zi lucratoare, dar numarul ramane printre cele mai mari din tara.In Cluj au fost depistate de ieri pana azi un numar de 82 de cazuri noi de infectie cu coronavirus - cele mai multe din tara dupa Capitala, cu aproape patru sute de cazuri noi, si Timis, cu trei cazuri noi mai multe decat in Cluj. In ce priveste ... citeste toata stirea