Doar sub trei sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj in ultimele 24 de ore, in conditiile in care aproape zilnic aici au fost raportate, in ultimele saptamani, cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din tara.E vorba de 297 de cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in 24 de ore in Cluj, un numar foarte mic fata de orice alt judet, in conditiile in care lunea trecuta, in 7 februarie, spre comparatie, in Cluj fusesera identificate peste o mie de cazuri noi de ... citeste toata stirea