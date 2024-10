Substante interzise de mare risc vandute in Cluj-Napoca. Trei tineri au fost retinuti . Nu era singura infractiune pe care o comiteau FOTO/VIDEO

Ei au fost urmariti si prinsi in timp de vindeau diferite substante extrem de periculoase in judetele Cluj si Bistrita Nasaud. Sumele incasate variau in functie de substanta si cantitate, ajungand si la 7000 lei intr-o tranzactie."Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane, cu ... citește toată știrea