Subvarianta BA.2 a Omicron pare mai contagioasa decat celelalte subvariante, dar fara sa provoace forme mai gave de Covid.Subvarianta BA.2 a Omicron, care este dominanta in Danemarca, pare mai contagioasa decat subvarianta BA.1, care este mai comuna, a declarat miercuri ministrul danez al Sanatatii, Magnus Heunicke, relateaza Reuters.Subvarianta BA.1 reprezinta in prezent 98% din toate cazurile la nivel global, dar in Danemarca a fost inlaturata de BA.2, care a devenit tulpina dominanta in ... citeste toata stirea