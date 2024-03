"Suna-ma sa ne intelegem amiabil, daca nu te gasesc eu!" - Incident neplacut in parcarea de la Iulius Mall Cluj - FOTO

Un sofer si-a parcat masina la Iulius Mall Cluj, dar a gasit-o zgariata pana la tabla de un individ cu ceva probleme. Astfel de gesturi sunt catalogate drept vandalism si se pedepsesc penal."Daca ai fost deranjat cu ceva trebuia sa ma suni, ca aveam si nr. in bord, nu sa imi zgarii masina! Daca esti pe aici, suna-ma sa ne intelegem amiabil, daca nu te gasesc eu! In parcarea de la Iulius Mall, in jurul orei 13-14. Parcarea e supravegheata sper ca stii ... sau poate te-ai ... citește toată știrea