"Sunt asfaltate ulitele in sate si noi stam pe o strada care arata ca dupa razboi, in orasul de 5 stele"- Revolta unui clujean din cartierul Zorilor

Unele strazi din municipiul Cluj-Napoca arata mult mai rau decat ulitele unor sate uitate de lume. Aceasta este concluzia la care a ajuns un clujean care locuieste de 18 ani pe strada Nichita Stanescu din cartierul Zorilor.El sustine ca a facut sesizari in nenumarate randuri in legatura cu starea deplorabila in care a ajuns drumul, insa nimeni nu a intervenit.Clujeanul a solicitat Primariei Cluj-Napoca sa gaseasca o solutie pentru asfaltarea strazii, deoarece in scurt timp ... citește toată știrea