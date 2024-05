"Sunt convinsa ca ne vom reintalni pe scena/Il iubim cu totii". Mesaj emotionant pentru Florin Piersic dupa interventia suferita

Sarbatorile pascale, indragitul actor clujean Florin Piersic, le-a petrecut departe de cei dragi. In prezent, maestrul se afla internat la Institutul Inimii, pe sectia cardiologie, dupa ce la finalul lunii aprilie a suferit o interventie la genunchi.Actorul in varsta de 88 de ani se simte mai bine in momentul de fata si se recupereaza dupa procedura suferita la scurta vreme dupa ce medicii au descoperit ca are o infectie in zona genunchiului. Din pacate, inflamatia se extinsese in zona ... citește toată știrea