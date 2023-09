Ca la multe alte capitole, si in materie de voluntariat suntem pe ultimul loc in Europa, arata stirileprotv.ro. Potrivit Institutului National de Statistica, doar 4% dintre romani s-au dedicat unei cauze in ultimul an.Nu ii ajutam nici pe altii, dar nici pe noi, arata aceeasi sursa si asta, din motive financiare in special. Mii de oameni n-au mai ajuns la muzee, teatre, ori evenimente sportive. Voluntariatul ramane o necunoscuta pentru multi romani. Unii, de pilda, cred ca daca ajuta pe ... citeste toata stirea