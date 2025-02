Super complex comercial in cel mai nou cartier al Clujului! Locuinte, clinica medicala si magazine, toate in acelasi loc - FOTO

Cartierul Sopor, cea mai noua zona de locuinte din Cluj-Napoca, se afla in continua dezvoltare! In cartier au aparut recent si ansambluri imobiliare mixte, care imbina zonele de locuit cu spatii comerciale.Un astfel de complex este si Soporului 1, ansamblu dezvoltat de compania clujeana SDC Properties. Complexul a fost finalizat si intabulat la sfarsitul anului 2024, in luna decembrie.Imobilul de 7 etaje este situat pe strada Soporului nr. 1-3 si reuneste sute de apartamente, spatii ... citește toată știrea