Un anunt postat pe geamul unui magazin din Floresti a devenit viral."Anunt lipit pe geamul unui magazin, undeva in Cluj-Floresti. Copilul asta nu doar ca e mai bun decat 99% dintre copywriterii activi acum, dar are un mare viitor in business si marketing", a comentat cel care a postat fotografia.Pustiul isi vinde ... citeste toata stirea