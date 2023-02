Supercom a scumpit deja gunoiul in 2 comune de la 7 la 29 de lei si chiar 36 de lei de persoana

Compania Supercom, care are monopol pe judetul Cluj, a cerut deja majorarea tarifelor la gunoi, in doua comune, de la 7 lei la 29 de lei. In plus, oamenii din cele doua comune spun ca pe facturi apare gunoi cantarit, dar compania nu face acest lucru.O alta neregula grava expusa de oameni este aceea ca ei nici nu scot gunoi la poarta, dar sunt taxati."Datorita faptului ca preturile pentru serviciile de salubritate au crescut exagerat in ultima perioada (iunie 2021- 7 lei/persoana, iar in ... citeste toata stirea