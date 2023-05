Compania Supercom a esuat la Cluj, dupa 100 de zile de cand opereaza in Cluj-Napoca si in judetul Cluj."E un moment bun sa evaluam calitatea serviciilor de salubritate in Cluj-Napoca si sa comparam ce ni s-a promis cu ce am primit. Mai ales ca, celor 3 luni de operare, li se adauga 5 luni de "mobilizare", pe care Supercom le-a avut la dispozitie pentru a pregati implementarea contractului pe 10 ani, in valoare de 84 milioane de euro, pe care l-a castigat.Unde suntem, deci, cu salubrizarea in ... citeste toata stirea