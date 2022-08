Supercom intra oficial sa stranga gunoiul din Cluj-Napoca. Perioada de mobilizare este de 6 luni, cat va dura organizarea activitatilor - arata oficialii Eco Metropolitan

Primaria a ratificat contractului de delegare prin concesionarea gestiunii pentru colectarea si transportul deseurilor din Cluj-Napoca catre Supercom, firma care a caltigat licitatia organizata de Asociatia Eco Metropolitan Cluj. Primarul Emil Boc a aratat ca noul contract va fi semnat cel mai probabil in 24 august. Oficialul Asociatiei Eco Metropolitan,Iancu Pintea, a aratat ca operatorul trebuie sa intre in plin in activitate in decurs de 6 luni, perioada de mobilizare in care compania ... citeste toata stirea