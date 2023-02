Supercom isi bate deja joc de clujeni! Gunoaiele mustesc in Gheorgheni, in orasul de "5 stele, 5 stele cazatoare" - FOTO

Nici nu a preluat bine salubrizarea orasului ca firma Supercom, cu care sunt probleme in toata tara, nu se grabeste sa adune gunoaiele.Locuitorii de pe strada Baisoara nu accepta situatia si s-au revoltat. Deja nu mai este loc in pubele si locul arata ca la groapa de gunoi."S-a schimbat firma de salubritate. Va fi iadul pe pamant", "Se introduc cipuri pe tomberoane, pentru ca de anul acesta platim pe kg de deseurile. Va fi un haos in urmatoarele luni", "Am inteles ca reciclabilele vor fi mai ... citeste toata stirea