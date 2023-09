Suporterii U Cluj s-au adunat in fata TVR Cluj si au "servit" o replica usturatoare, sub forma de pamflet, injuraturii de care a avut parte Universitatea Cluj, intr-o animatie difurata de postul public.In animatia prezentata in timpul emisiunii in limba maghiara, pe o cabina telefonica apare desenul "M.ie U!", iar langa scrie "P.la". Galeria U Cluj s-a simtit jignita, iar vineri a venit raspunsul.."Este un pamflet, tratati-l ca atare, orice asemanare cu persoane reale, poate fi pur ... citeste toata stirea