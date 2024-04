Supravegherea audio-video in clase va fi discutata cu Autoritatea pentru Protectia Datelor

Ministerul Educatiei a avut "discutii anterioare, discutii la nivel tehnic" in relatie cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pe tema masurilor propuse recent, printr-un proiect de ordonanta de urgenta, de a introduce supravegherea audio-video extinsa in clase, a declarat, vineri, Ioana Lazar, secretar general al Ministerului, conform Edupedu.ro.Aceasta a facut declaratiile in care autoritatea respectiva a indicat faptul ca nu a fost ... citește toată știrea