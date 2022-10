Surparea din digul de la Rosia Montana, evaluata de expertul din Cluj cu...o creanga

De mai multe zile, zeci de pompieri, jandarmi si politisti sunt mobilizati la Rosia Montana, acolo unde intr-un dig al lacului piscicol Taul Mare, a aparut o fisura verticala. Autoritatile au cerut evacuarea a 280 de persoane care locuiesc in Rosia Montana, in aval de lacul respectiv, insa este vorba despre o masura preventiva, pentru ca in momentul de fata nu exista niciun pericol real. Acesta este si motivul pentru care putini localnici au ales sa plece, insa nu in locurile de cazare oferite ... citeste toata stirea