Surpriza de proportii pentru Emil Boc. Va avea contracandidat la Primaria Cluj chiar din propriul partid / Sabin Sarmas: 20 de ani sunt multi. Clujul are nevoie sa treaca la alt nivel

Speculatiile care circula de cateva luni prin presa si chiar prin partide, privind o candidatura din partea deputatului PNL Sabin Sarmas incep sa se confirme. El lasa se se inteleaga ca e pregatit sa-l contracandideze pe primarul Emil Boc pentru Primaria Cluj Napoca. "20 de ani sunt prea multi si Clujul are nevoie sa treaca la alt nivel", a comentat Sarmas pentru Actual de Cluj, fara insa sa-si dezvaluie strategia politica in sensul acesta. "Voi avea in scurt timp o prezentare oficiala a ... citește toată știrea