Surpriza la Gradina Botanica din Cluj-Napoca dupa temperaturile atipice din februarie: "Sunt oare ele semne prevestitoare ale primaverii?"-FOTO

In Gradina Botanica din Cluj-Napoca au aparut deja primele semne prevestitoare ale primaverii, dupa o perioada cu temperaturi atipice total pentru luna februarie.Cyclamen coum, o specie raspandita aproape de noi: din estul Bulgariei pana in Caucaz si Israel"Datorita acestui val de caldura, care va avea chiar un varf in acest weekend (15 gradeC), cateva plante prevernale au decis ca e momentul sa-si etaleze frumusetea!Sunt oare ele semne ... citește toată știrea