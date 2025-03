Surpriza neplacuta in Cluj-Napoca! Vin caldurile, iar cismelele cu apa potabila din centrul orasului sunt defecte

Mai multi clujeni trag un semnal de alarma cu privire la cismelele cu apa potabila din centrul orasului Cluj-Napoca.Mai exact, este vorba despre cismelele cu apa potabile situate in apropierea Cinema Arta si Bibliotecii Centrale Universitare care sunt defecte, lasand cetatenii fara acces la apa potabila in aceasta zona intens circulata.Aceasta problema ridica anumite semne de intrebare, in conditiile in care vin zilele cu caldura si temperaturi ridicate, iar locuitorii au nevoie de surse de ... citește toată știrea