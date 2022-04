Surpriza unei vedete ucrainene care s-a mutat in Romania. "Mi s-a zis ca romanii sunt lacomi si vicleni"

Yulia Chernitskaya, o antrenoare de fitness din Odesa, foarte cunoscuta in tara ei natala, are parte de surprize placute in Romania. Ea a marturisit ca romanii nu aveau o imagine deloc buna in Ucraina, dar spune ca intre timp a scapat de orice prejudecati. Yulia Chernitskaia, mama a patru copii, era considerata o vedeta in Ucraina, insa invazia rusa i-a schimbat total viata. Speriata de razboi, tanara s-a refugiat in Romania si a devenit cunoscuta si aici, dupa ce postarile sale pe Facebook, ... citeste toata stirea