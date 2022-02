Surpriza unui maghiar care a vizitat Clujul si Bucurestiul. "Eram curios daca e mai bine in Romania decat in Ungaria"

Laszlo, un tanar maghiar din Ungaria, a vizitat Romania cu ocazia sarbatorilor de iarna si a petrecut cateva zile la Cluj si Bucuresti, dar si la Sinaia. Curios sa afle daca in Romania se traieste la fel ca in Ungaria, a gasit raspunsul, cel putin partial. Laszlo spune ca i-a placut cel mai mult Bucurestiul, dar ca s-a simtit bine si la Cluj si Sinaia."Cred ca Romania e o tara frumoasa, cel putin ce am vazut eu din ea. Centrul Bucurestiului arata bine, m-a impresionat zona veche, plina de ... citeste toata stirea