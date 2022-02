Surprize la Untold 2022: Major Lazer si Anne-Marie vin, in premiera, in Romania

Major Lazer si Anne-Marie vin in premiera in Romania, la Untold 2022, intre 4 si 7 august. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Morten, Oliver Heldens, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner si altii completeaza primul line-up pentru a saptea editie a festivalului. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Kygo, Major Lazer, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner LIVE si Tujamo fac parte din cea de-a saptea poveste din taramul magic creat timp de 4 zile si 4 nopti in Cluj-Napoca. Lor li se alatura Above & ... citeste toata stirea