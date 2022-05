Surprizele ofertelor all inclusive din Grecia. "Vor primi carnati si cartofi cu pui de la bucatari romani"

Turistii romani care isi petrec concediile anual in Grecia nu le recomanda celor care merg pentru prima data in aceasta tara sa opteze pentru sistemul all inclusive. Argumentele lor sunt solide si suficient de convingatoare. Grecia este una dintre destinatiile favorite ale romanilor, iar tot mai multi romani sunt decisi sa mearga chiar si pentru prima data in aceasta tara. Unii dintre ei au numeroase intrebari la care incearca sa gaseasca raspunsuri, iar atunci intra pe forumurile dedicate ... citeste toata stirea