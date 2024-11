Surse: Bolojan a acceptat propunerea PNL de a fi prim-ministru. Politicianul este curtat de mai multe partide

Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a acceptat propunerea liberalilor de a fi numit in functia de prim-ministru in cazul in care Nicolae Ciuca va deveni presedintele Romaniei.Presedintele CJ Bihor este propunerea de premier a liberalilor, propunere pe care ar fi acceptat-o, potrivit unor surse din PNL citate de Digi24.Atat Elena Lasconi cat si Marcel Ciolacu i-au propus lui Ilie Bolojan sa devina prim-ministru.Prima a fost candidata ... citește toată știrea