Surse: Guvernul ia in calcul vouchere de 50 de euro pentru cetatenii cu venituri mici, 30 de euro pentru elevii din familii sarace

Coalitia de guvernare discuta noi masuri de sprijin pentru cetatenii vulnerabili in fata inflatiei si a crizei facturilor, ce ar include vouchere pentru alimentele de baza si sustinerea elevilor din familii cu venituri mici, au declarat pentru G4Media surse politice.Deciziile, care ar putea fi adoptate in aceasta saptamana de guvern, prevad acordarea a doua tipuri de vouchere.Primul tip este pentru elevii din familii cu venituri mici. Ar presupune acordarea lunara a unui voucher in valoare ... citeste toata stirea