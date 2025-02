SURSE. Klaus Iohannis se pregateste sa demisioneze! Liderii coalitiei de guvernare, chemati de urgenta la Cotroceni

Klaus Iohanins i-a convocat pe liderii coalitiei de guverne PSD-PNL-UMDR la Palatul Cotroceni, luni, 10 februarie.Intalnirea dintre Klaus Iohannis si liderii coalitiei Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan si Kelemen Hunor va avea loc, luni pana in ora 13.00 / Convorbiri ale presedintelui Romaniei cu principalii lideri ai Coalitiei au mai tot avut loc in ultimele 2 saptamani, dar nici unul nu i-a sugerat in fata varianta demisiei... doar au sugerat-o prin declaratii publice de presa, sustin sursele ... citește toată știrea