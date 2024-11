Suspiciuni de frauda cu subventii europene in apicultura. Procurorii antifrauda din Cluj au efectuat noua perchezitii in judetul Mures

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a efectuat miercuri noua perchezitii in judetul Mures, in cadrul unei anchete privind o posibila frauda cu subventii implicand proiecte de apicultura si de prelucrare a mierii, finantate de UE, anunta un comunicat al institutiei de la Luxemburg, transmite News.ro.Perchezitiile au avut loc la domiciliile a patru persoane si la sediile unor societati comerciale cercetate, arata g4media.ro.Este vorba despre doua proiecte in valoare de ... citește toată știrea