Sute de accidente, dintre care zeci grave, asa arata traficul in Cluj in primul trimestru al anului, conform datelor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.Potrivit raportului, in primul trimestru din an politistii rutieri au constatat 380 infractiuni in Cluj, dintre care 201 infractiuni la regimul circulatiei, la care se adauga 179 infractiuni de alta natura. Totodata, numarul amenzilor date ajunge la aproape 12.000 in aceste trei luni, mai exact 11.987. De aemenea au fost retinute 1.371