Sute de accidente pe drumurile din Cluj, in primele 9 luni din 2024! 25 de oameni au murit

In primele 9 luni din 2024 au avut loc 900 de accidente in Cluj!Dintre acestea, 133 au fost grave, potrivit bilantului activitatilor desfasurate in primele noua luni ale anului 2024 al IPJ Cluj.Conform raportului transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, cifrele arata o usoara scadere in comparatie cu anii precedenti.In perioada mentionata au fost inregistrate cu 26 mai putine accidente si cu 27 mai putine accidente grave decat in 2023.Din ... citește toată știrea