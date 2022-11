Sute de amenzi date si zeci de permise de conducere retinute, asa a aratat o actiune a politistilor in Cluj in doar cateva zile.Mai exact, aproape opt sute de sanctiuni contraventionale dintre care majoritatea pentru depasirea limitei legale de viteza - aproape trei sute, 55 de amenzi date pietonilor, 21 pentur folosirea telefonului mobil de catre soferi in timpul condusului, 39 de amenzi pentru biciclisti si altele, asa a aratat o actiune pe drumurile din Cluj incheiata in urma cu doua zile, ... citeste toata stirea