Sute de amenzi date soferilor in minivacanta de Ziua Nationala, peste o suta in fiecare zi in Cluj, zeci de soferi au ramas fara permis din cauza vitezei

Sute de amenzi date soferilor in minivacanta de Ziua Nationala, peste o suta in fiecare zi in Cluj.Peste 550 de amenzi au fost aplicate soferilor pentru nerespectarea legislatiei rutiere, in perioada minivacantei de 1 Decembrie. Mai bine de o suta de soferi au ramas fara permis, vasta majoritate din cauza vitezei excesive. Astfel, in cele cinci zile, din 30 noiembrie pana in 4 decembrie, adica ieri, au fost retinute in total 105 permise de conducere, 82 dintre acestea pentru viteza excesiva. ... citeste toata stirea