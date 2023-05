Sute de cadre didactice protesteaza in aceste momente in piata Unirii din centrul Clujului, in cadrul grevei generale care tine deja de cateva zile, e al doilea protest al acestora in ultimele zile in Cluj.Cadrele didactice sunt nemultumite de situatia financiara a sectorului, in special de salarii, si au declansat o greva generala cu suspendarea cursurilor, prima din ultimii 15 ani. Un protest similar are loc in aceste momente si in Bucuresti.La Cluj protestatarii agita pancarte pe care ... citeste toata stirea