Sute de cazuri de gripa au fost deja raportate in Cluj in acest sezon, e printre cele mai afectate judete din Romania

Sute de cazuri de gripa au fost deja raportate in Cluj in acest sezon, conform unei analize a Institutului National de Sanatate Publica; e printre cele mai afectate judete din Romania.Conform raportului, cazuri de gripa clinica au fost raportate pana acum in 34 de judete, cele mai multe fiind in Bucuresti - peste 2.600, Brasov cu 441, Cluj cu 243 si Prahova cu 236.In total in tara doar saptamana trecta au fost raportate aproape cinci mii de cazuri de infectie, mai exact 4.961, mai multe cu ... citeste toata stirea