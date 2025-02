Sute de cazuri de violenta domestica inregistrate in Cluj-Napoca intr-un an, doar in 2024 in oras au fost emise 261 ordine de protectie provizorii de catre Politie.Astfel, conform raportului Politiei din Cluj-Napoca in 2024 politistii au emis 261 de ordine de protectie provizorii, dintre care 185 in oras iar restul de 76 in comunele arondate.Ordinele de protectie provizorie sunt masuri urgente dispuse pentru a proteja victimele violentei domestice, prevenind agresorul sa ia legatura cu ... citește toată știrea